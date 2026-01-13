Schaeffler Aktie
|9,50EUR
|0,17EUR
|1,82%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-34,08%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-34,70%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
12:26
|Börse Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
11:00
|EQS-News: Schaeffler and Humanoid enter strategic technology partnership (EQS Group)
|
11:00
|EQS-News: Schaeffler und Humanoid schließen strategische Technologiepartnerschaft (EQS Group)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)