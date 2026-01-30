Schaeffler Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler deutlich angehoben von 6 auf 10 Euro, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dank starker Kerngeschäfte und vor allem der Trendwende bei der Elektromobilität, die bis 2030 die Gewinnschwelle erreichen sollte, rechne er mit steigenden Margen des Autozulieferers, schrieb Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen und verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft auf 2027. Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass sich der Aktienkurs schon 2025 gut verdreifacht habe - dank Hoffnungen auf das Robotergeschäft, von dem er noch keine Umsätze in seinem Bewertungsmodell berücksichtige./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
