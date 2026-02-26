NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 289 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Industriegütern sei besser als befürchtet, schrieb Rizk Maidi in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Wachstum aus eigener Kraft habe mit 10,7 Prozent die Konsensschätzung um rund 3 Prozentpunkte überboten./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



