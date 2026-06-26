Schneider Electric Aktie
|275,30EUR
|-5,40EUR
|-1,92%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
26.06.2026 18:16:03
Schneider Electric Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 325 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vorab-Aussagen des Technologiekonzerns deuteten auf ein immer noch starkes Wachstum im zweiten Quartal hin, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
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Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
335,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
274,25 €
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Abst. Kursziel*:
22,15%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
275,30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
21,69%
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Analyst Name::
Phil Buller
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse