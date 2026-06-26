NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 325 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vorab-Aussagen des Technologiekonzerns deuteten auf ein immer noch starkes Wachstum im zweiten Quartal hin, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:01 / BST



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