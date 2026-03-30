FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Schott dürfte schwache Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal vorlegen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Für höhere Jahresziele sieht er keinen Spielraum./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET





