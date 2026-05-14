SCHOTT Pharma Aktie

16,16EUR -0,18EUR -1,10%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

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14.05.2026 06:51:23

SCHOTT Pharma Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Der Verpackungshersteller sei auf einem guten Wachstumsweg, schrieb Christian Ehmann am Mittwochnachmittag im Resümee zum ersten Quartal./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,94 € 		Abst. Kursziel*:
38,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,14%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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