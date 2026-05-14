SCHOTT Pharma Aktie
|16,16EUR
|-0,18EUR
|-1,10%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
14.05.2026 06:51:23
SCHOTT Pharma Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Der Verpackungshersteller sei auf einem guten Wachstumsweg, schrieb Christian Ehmann am Mittwochnachmittag im Resümee zum ersten Quartal./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,94 €
|
Abst. Kursziel*:
38,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,14%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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