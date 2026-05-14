HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Der Verpackungshersteller sei auf einem guten Wachstumsweg, schrieb Christian Ehmann am Mittwochnachmittag im Resümee zum ersten Quartal./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:13 / GMT

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