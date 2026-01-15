NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 24,70 auf 15,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 werde ein Übergangsjahr für die Mainzer, geprägt vom Segment DCS für Lösungen zur Arzneimittelaufbewahrung und -abgabe (Drug Containment Solutions), schrieb James Vane-Tempest am Mittwochabend. Hier blieben vorwiegend hochwertige Produkte - dazu gehören beispielsweise Spezialfläschchen für innovative Biologika - der Wachstumstreiber. Vane-Tempest schröpfte aber seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 um bis zu 21 Prozent. Hinsichtlich der mittelfristigen Ziele dürfte Schott vor allem gen Ende Fahrt aufnehmen./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.