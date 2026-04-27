NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell angesichts der Vereinbarung zur Übernahme des kanadischen Erdöl- und -gaskonzerns Arc Resources auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Dies schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Zukauf solle zum Produktionswachstum der Briten beitragen sowie als Rohstofflieferant für die Flüssiggasanlage von Shell in Kanada./ck/rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.