Shell Aktie
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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell angesichts der Vereinbarung zur Übernahme des kanadischen Erdöl- und -gaskonzerns Arc Resources auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Dies schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Zukauf solle zum Produktionswachstum der Briten beitragen sowie als Rohstofflieferant für die Flüssiggasanlage von Shell in Kanada./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,42 £
|
Abst. Kursziel*:
35,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,53 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,28%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
24.04.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
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24.04.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
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24.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
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24.04.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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23.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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23.04.26
|Börse London: FTSE 100 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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21.04.26
|FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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|16:36
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:36
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Shell Buy
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|09.04.26
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|08.04.26
|Shell Buy
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|09.04.26
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|08.04.26
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|08.04.26
|Shell Sector Perform
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|Shell Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|11:35
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|JP Morgan Chase & Co.
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|10:29
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|10:28
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|10:28
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|Warburg Research
|10:27
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|Bernstein Research
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|09:58
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|09:37
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|Deutsche Bank AG
|09:37
|ATOSS Software Buy
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|09:36
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|09:35
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|Deutsche Bank AG
|09:34
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|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|SAFRAN Outperform
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|09:31
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09:25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research