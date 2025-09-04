Siemens Healthineers Aktie
|46,92EUR
|0,44EUR
|0,95%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Siemens-Tochter seien alle Augen auf den Kapitalmarkttag im November und die Pläne der Mutter mit ihren Anteilen gerichtet, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend nach einer Healthcare-Konferenz mit Vertretern von Siemens Health, Sonova und Smith & Nephew./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,61 €
|
Abst. Kursziel*:
28,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,88%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AGmehr Nachrichten
|
10:03
|DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.09.25
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
01.09.25
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
29.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
29.08.25
|Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
28.08.25
|DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
27.08.25
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
27.08.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen
|10:56
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|46,81
|0,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:55
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:44
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:42
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|10:12
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|10:01
|Apple Neutral
|UBS AG
|09:56
|Unilever Sell
|UBS AG
|09:46
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|Continental Buy
|UBS AG
|08:44
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|08:27
|Roche Buy
|UBS AG
|08:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|07:34
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|06:35
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|06:33
|Airbus Buy
|UBS AG
|06:32
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|06:31
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|03.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Shell Buy
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|03.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|03.09.25
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|03.09.25
|Hermès Overweight
|Barclays Capital
|03.09.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.