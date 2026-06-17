Sixt Aktie
|74,95EUR
|0,45EUR
|0,60%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt von 85 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe ein solides erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar seien die Versicherungskosten höher gewesen, die durchschnittlichen Haltungskosten je Fahrzeug seien allerdings erheblich niedriger ausgefallen als in den Jahren 2025 und 2024./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
89,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74,95 €
|
Abst. Kursziel*:
18,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,75%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.05.26
|SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.05.26
|Sixt-Aktie im Plus: Gewinnsprung nach Verlust im Vorjahr (dpa-AFX)
|
13.05.26
|Handel in Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Sixt SE St.
|08:36
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Sixt SE St.
|74,95
|0,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:44
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|07:54
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:45
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|07:36
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:12
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|07:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:09
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06:16
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|16.06.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|16.06.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.26
|ABB Neutral
|UBS AG