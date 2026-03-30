SUSS MicroTec Aktie

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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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30.03.2026 10:25:01

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien dürften sie angesichts des schwachen Ausblicks nun dem Markt hinterherhinken, schrieb Madeleine Jenkins am Montag. Die Ziele für 2026 lassen aus ihrer Sicht aber Luft nach oben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45,74 € 		Abst. Kursziel*:
31,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,63%
Analyst Name::
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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