SUSS MicroTec Aktie
|87,25EUR
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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick hätten die Auftragseingänge die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Janardan Menon am Donnerstagmorgen. Er geht davon aus, dass der positive Schwung bei dem Halbleiterausrüster anhält. Die Auftragslage spreche für ein stärkeres Jahr 2027./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
54,42 €
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Abst. Kursziel*:
6,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
87,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-33,52%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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