Swiss Re Aktie
|150,15EUR
|7,10EUR
|4,96%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 155 Franken auf "Neutral" belassen. Das Aktienrückkaufprogramm des Rückversicherers falle angesichts der Aussagen auf einem früheren Kapitalmarkttag überraschend umfangreich aus, schrieb Kamran Hossain am Freitag in seiner ersten Einschätzung. Die Aktie dürfte darauf positiv reagieren. Allerdings sei die Aktie im Vergleich zu den deutschen Konkurrenten schon historisch teuer, was das Kurspotenzial begrenze./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:35 / GMT
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
155,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
138,55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11,87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
136,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,43%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
