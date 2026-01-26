Swiss Re Aktie
|132,55EUR
|0,30EUR
|0,23%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. An der seit Jahresbeginn unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen Rückversichereraktien im Vergleich zum Versicherungssektor dürfte die anstehende Vertragserneuerungsrunde kaum etwas ändern, schrieb Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er geht von rückläufigen Preisen aus. Mit Blick auf die Erneuerungsrunde und die anstehenden Quartalszahlen präferiert Hardcastle Hannover Rück vor Munich Re, Scor und Swiss Re. Zudem bevorzugt er weiterhin breit aufgestellte Versicherer im Vergleich zu den Rückversicherern./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
135,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
122,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10,47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
122,25 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|132,60
|0,26%
