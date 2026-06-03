RATIONAL Aktie
|647,00EUR
|-0,50EUR
|-0,08%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 835 Euro belassen.Die Aktie des Ausstatters von Großküchen bleibe eine überzeugende Kaufempfehlung, schrieb Fraser Donlon am Dienstagnachmittag. Das Wachstum sei seit dem Schlussquartal 2025 wieder in der Spur, und die mittelfristigen Margenschätzungen sollten steigen. Angesichts der Wettbewerbsfähigkeit, der großen Chancen in den USA und der Bewertung auf einem langjährigen Tief biete sich eine einzigartige Kaufgelegenheit./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
835,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
647,50 €
|
Abst. Kursziel*:
28,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
647,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,06%
|
Analyst Name::
Fraser Donlon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
28.05.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.05.26
|EQS-News: For the fourth time: RATIONAL won the Best Managed Companies Award (EQS Group)
|
28.05.26
|EQS-News: Zum vierten Mal: Rational gewinnt Best Managed Companies Award (EQS Group)
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21.05.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.05.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.05.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.05.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Rational auf 680 Euro - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
06.05.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1045 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
Analysen zu RATIONAL AG
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|647,50
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:32
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|07:14
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG