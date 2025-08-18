TAG Immobilien Aktie
|15,77EUR
|0,23EUR
|1,48%
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien anlässlich des Erwerbs von 5300 Neubauwohnungen in Polen von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zukauf passe gut zum restlichen Portfolio des Immobilienkonzerns in dem Land, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte sich positiv auf die Ergebnisse 2026 und 2027 auswirken./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,52 €
|
Abst. Kursziel*:
28,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,82%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TAG Immobilien AGmehr Nachrichten
|
17.08.25
|KORREKTUR: TAG Immobilien kauft in Polen zu und kündigt höhere Dividende an (Dow Jones)
|
16.08.25
|EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant (EQS Group)
|
16.08.25
|EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Increased payout ratio planned for the dividend for the 2026 financial year (EQS Group)
|
15.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
14.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
14.08.25