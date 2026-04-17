TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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17.04.2026 14:18:31

TotalEnergies Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die wichtigsten Kennzahlen des Ölkonzerns für das erste Quartal 2026 hätten die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Nettogewinn im ersten Quartal um 5 Prozent./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74,42 € 		Abst. Kursziel*:
19,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,55%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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