ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die wichtigsten Kennzahlen des Ölkonzerns für das erste Quartal 2026 hätten die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Nettogewinn im ersten Quartal um 5 Prozent./rob/edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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