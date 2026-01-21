TRATON Aktie

30,42EUR 1,32EUR 4,54%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 12:27:08

TRATON Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Netto-Cashflow im Fahrzeuggeschäft liege mit 1,6 Milliarden Euro über der zuvor angepeilten Zielspanne von 1 bis 1,5 Milliarden Euro, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Gleichzeitig entsprächen Umsatz und die bereinigte operative Gewinnmarge der Planung, weshalb er die Meldung nur moderat positiv für die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding werte./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:08 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
30,84 € 		Abst. Kursziel*:
16,73%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
30,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

mehr Nachrichten