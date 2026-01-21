TRATON Aktie
|30,42EUR
|1,32EUR
|4,54%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Netto-Cashflow im Fahrzeuggeschäft liege mit 1,6 Milliarden Euro über der zuvor angepeilten Zielspanne von 1 bis 1,5 Milliarden Euro, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Gleichzeitig entsprächen Umsatz und die bereinigte operative Gewinnmarge der Planung, weshalb er die Meldung nur moderat positiv für die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding werte./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
30,84 €
|
Abst. Kursziel*:
16,73%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
30,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
10:49
|Traton erreicht Ziel bei operativer Rendite - Netto-Cashflow über Erwartung (Dow Jones)
|
10:23
|EQS-Adhoc: TRATON SE: Vorläufiger Netto-Cashflow für Geschäftsjahr 2025 über Prognose und Markterwartung (EQS Group)
|
10:23