Nike Aktie
|49,20EUR
|0,92EUR
|1,91%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 64 auf 73 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Adrienne Yih sprach am Mittwoch von einer eher "unkonventionellen Empfehlung" in eine immense Skepsis hinein. Sie hält das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken aber für deutlich verbessert. Sie lobte die jüngsten operativen Fortschritte und das disziplinierte Management der Amerikaner. Yih erwartet zwar, dass die hohen Erwartungen noch merklich gedämpft werden. Eine negative Kursreaktion hierauf böte aus ihrer Sicht aber eine Kaufchance./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 01:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 73,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 56,08
|
Abst. Kursziel*:
30,17%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 56,08
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,17%
|
Analyst Name::
Adrienne Yih
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
08:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Nike auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 73 Dollar (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
04.03.26
|NYSE-Handel: Dow Jones mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|07:13
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|07:13
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|07:13
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|49,00
|1,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07:27
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|07:18
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|06:54
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:41
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|06:17
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|10.03.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets