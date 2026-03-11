Volkswagen Aktie
|90,70EUR
|0,42EUR
|0,47%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 108 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe im Schlussquartal 2025 ermutigend abgeschnitten, aber immer noch viel zu beweisen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das neue Kursziel begründete er mit seinen gesenkten Schätzungen für 2026 sowie dem um sechs Milliarden Euro gesunkenen Wert der Porsche-Beteiligung seit seiner letzten Betrachtung der Aktie./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
90,42 €
|
Abst. Kursziel*:
10,60%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
90,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,25%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
10.03.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.03.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
10.03.26
|VW: Massenmarken aus Wolfsburg hängen Audi und Porsche ab - Aschenputtel VW hat es satt (Spiegel Online)
|
10.03.26
|MÄRKTE EUROPA/DAX kommt von Tageshochs zurück - VW und Hugo Boss gesucht (Dow Jones)