Nordex Aktie

43,84EUR 0,74EUR 1,72%
Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

11.03.2026 06:41:02

Nordex Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 32 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die höheren mittelfristigen Margenambitionen sorgten für größeren Optimismus, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend. Untermauert werde er von einem Auftragsbestand auf Rekordniveau./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,28 € 		Abst. Kursziel*:
15,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,05%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

