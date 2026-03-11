Nordex Aktie
|43,84EUR
|0,74EUR
|1,72%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 32 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die höheren mittelfristigen Margenambitionen sorgten für größeren Optimismus, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend. Untermauert werde er von einem Auftragsbestand auf Rekordniveau./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
