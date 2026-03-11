Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec mehr als halbiert von 53 auf 25 Euro, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit dem Rückzug der Jahresziele im Januar - nur einen Monat nach deren Veröffentlichung - habe der Medizintechnikkonzern eine mehrjährige Serie fortgesetzt, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend. Seine bereinigte Ergebnisschätzung (Ebita) für 2026 liege deutlich unter dem Konsens. Zudem gingen seine jährlichen Wachstumsprognosen bis 2030 von anhaltender Schwäche in China sowie weiteren Marktanteilsverluste im Diagnostikgeschäft aus. Die Bewertung der Aktien erscheine im Sektorvergleich attraktiv. Wegen der unsicheren Geschäftsaussichten gebe es aber weiter Gründe zur Vorsicht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
24,72 €
Abst. Kursziel*:
1,13%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
24,10 €
Abst. Kursziel aktuell:
3,73%
Analyst Name::
Graham Doyle
KGV*:
-
