Carl Zeiss Meditec Aktie

24,10EUR -0,64EUR -2,59%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

11.03.2026 06:33:54

Carl Zeiss Meditec Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec mehr als halbiert von 53 auf 25 Euro, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit dem Rückzug der Jahresziele im Januar - nur einen Monat nach deren Veröffentlichung - habe der Medizintechnikkonzern eine mehrjährige Serie fortgesetzt, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend. Seine bereinigte Ergebnisschätzung (Ebita) für 2026 liege deutlich unter dem Konsens. Zudem gingen seine jährlichen Wachstumsprognosen bis 2030 von anhaltender Schwäche in China sowie weiteren Marktanteilsverluste im Diagnostikgeschäft aus. Die Bewertung der Aktien erscheine im Sektorvergleich attraktiv. Wegen der unsicheren Geschäftsaussichten gebe es aber weiter Gründe zur Vorsicht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
24,72 € 		Abst. Kursziel*:
1,13%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
24,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,73%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:33 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.02.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
16.02.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
