Die Wertpapierexperten der Baader Bank sehen das Kursziel für die Aktien des heimischen Immobilienentwicklers UBM aktuell bei 58,00 Euro. Das dazugehörige Anlagevotum lautet "Buy".

UBM wird am kommenden Montag Geschäftszahlen für das Jahr 2019 vorlegen. In einer Vorschau auf die Zahlenvorlage schreibt Baader-Analyst Andre Remke: "Wir erwarten, dass das Unternehmen ein Rekordjahr hinsichtlich des Vorsteuergewinns und des Nettogewinns im Einklang mit seinen Richtwerten abliefern wird."

Der Ausblick für das Jahr 2020 dürfte dem Analysten zufolge hingegen verhalten ausfallen, da die aktuellen Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie vor allem die Entwicklung und den Betrieb von Hotels durch UBM beeinträchtigen dürften. Weitere Projektzukäufe dürften vorerst entgegen früherer Planungen limitiert werden, doch der Konzern stehe grundsätzlich gut da: "Das Unternehmen hat seine Kapital- und Finanzierungsstruktur in den vergangenen erfolgreichen Jahren verbessert.", so Remke.

Am Donnerstagnachmittag tendierten die UBM-Titel an der Wiener Börse mit plus 4,38 Prozent bei 28,60 Euro.

