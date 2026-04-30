Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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30.04.2026 09:26:39

Unilever Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Callum Elliott attestierte dem Konsumgüterkonzern am Donnerstag einen soliden Zwischenbericht, was aber vor dem Hintergrund zuletzt deutlich gesunkener Erwartungen zu sehen sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
58,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
42,46 £ 		Abst. Kursziel*:
36,62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
44,07 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
31,61%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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