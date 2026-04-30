Unilever Aktie
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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
30.04.2026 09:26:39
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Callum Elliott attestierte dem Konsumgüterkonzern am Donnerstag einen soliden Zwischenbericht, was aber vor dem Hintergrund zuletzt deutlich gesunkener Erwartungen zu sehen sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
58,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
42,46 £
|
Abst. Kursziel*:
36,62%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44,07 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,61%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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