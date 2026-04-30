NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Callum Elliott attestierte dem Konsumgüterkonzern am Donnerstag einen soliden Zwischenbericht, was aber vor dem Hintergrund zuletzt deutlich gesunkener Erwartungen zu sehen sei./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.