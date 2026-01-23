Unilever Aktie
|48,22EUR
|-3,06EUR
|-5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" belassen. Die jüngsten Kommentare von Procter & Gamble und Abbott zu den Quartalszahlen signalisierten weiter sinkende Verkaufspreise im Nahrungsmittelsektor zugunsten einer Ausweitung der Absatzvolumina, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
51,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
09.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Abspaltung: Magnum Ice Cream-Aktie ohne große Kursausschläge (dpa-AFX)
|
08.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börsenpremiere für Magnum Ice Cream-Aktie: Unilever-Spin-off etwas über Referenzpreis (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Unilever plc
|09:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|48,22
|-5,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:39
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|08:39
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07:40
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|07:34
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|07:21
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:06
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|07:05
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06:43
|Microsoft Buy
|UBS AG
|06:42
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|BASF Neutral
|UBS AG
|06:25
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|22.01.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.