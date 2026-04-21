Unilever Aktie
|49,26EUR
|-0,14EUR
|-0,28%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever mit einem weiter gültigen Kursziel von 4200 Pence von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft. Der aktuelle Aktienkurs des Konsumgüterkonzerns spiegele seine Skepsis mit Blick auf die Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts angemessen wider, begründete James Edwardes Jones seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Das Management wolle sich zwar mehr auf wachstumsstarke Kategorien ausrichten. Doch das daraus resultierende Geschäft werde die gleiche Wettbewerbsposition wie das bestehende haben. Dazu ließen ihn die vorgeschlagenen Änderungen an der Vergütungsstruktur die öffentlich bekundeten Wachstumsambitionen hinterfragen, insbesondere angesichts der eher zurückhaltenden Ziele, die für die Vergütung des Managements maßgeblich seien. Allerdings spiegelten die Konsensprognosen bereits eine vorsichtige Einschätzung der Wachstumsentwicklung wider./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sector Perform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
42,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
42,69 £
|
Abst. Kursziel*:
-1,62%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
42,69 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,62%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.at)
|
15.04.26
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unilever-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.04.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
08.04.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.04.26
|STOXX-Handel STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
01.04.26