LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Das Management sei bestrebt, die Bruttomargen so schnell wie möglich wieder auf das Niveau vor der Pandemie zu bringen, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das jedoch das Geschäft mit Prestige/Wellness zunehmend belaste, hält er es für nicht möglich, dass die Marge langfristig über 50 Prozent steigen wird./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 18:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.