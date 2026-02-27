Valeo Aktie

12,13EUR -0,83EUR -6,40%
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

<
27.02.2026 09:26:49

Valeo SA Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Gewinne und Barmittelfluss hätten sich im zweiten Halbjahr 2025 verbessert, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

