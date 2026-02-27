Valeo Aktie
|12,13EUR
|-0,83EUR
|-6,40%
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
27.02.2026 09:26:49
Valeo SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Gewinne und Barmittelfluss hätten sich im zweiten Halbjahr 2025 verbessert, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
|Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
12,58 €
Abst. Kursziel*:
3,34%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
12,13 €
Abst. Kursziel aktuell:
7,17%
Analyst Name::
Christoph Laskawi
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse