FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Gewinne und Barmittelfluss hätten sich im zweiten Halbjahr 2025 verbessert, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mis



