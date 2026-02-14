FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio fast verdoppelt auf 29,40 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rechnet damit, dass sich das Biokraftstoffunternehmen höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, schrieb der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.