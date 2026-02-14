VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio fast verdoppelt auf 29,40 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rechnet damit, dass sich das Biokraftstoffunternehmen höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, schrieb der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
29,40 €
Rating jetzt: Buy
Buy
Kurs*:
12,09 €
Abst. Kursziel*: 143,18%
143,18%
Rating update: Hold
Hold
Kurs aktuell:
24,26 €
Abst. Kursziel aktuell: 21,19%
21,19%
Analyst Name::
Michael Kuhn
