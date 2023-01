Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktien der Verbund von "hold" auf "accumulate" angehoben. Der Erste-Experte Petr Bartek begründet die Neueinstufung in einer aktuellen Analyse mit den zuletzt deutlichen Kursverlusten der Aktie des Stromversorgers.

Der Analyst hat zwar sein Kursziel für die Verbund-Aktien von 97,0 auf 91,2 Euro gesenkt, gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeutet das immer noch ein Aufwärtspotenzial. Am Donnerstag zu Mittag notierten Verbund-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,7 Prozent bei 75,90 Euro.

Die Erste-Analysten haben auch ihre Gewinnprognosen für den Gewinn überarbeitet. Für das gerade abgelaufene Geschäftsjahr 2022 erwarten sie jetzt nur mehr einen Gewinn von 5,09 Euro je Aktie, nachdem sie zuletzt noch von 5,62 Euro ausgegangen waren. Die Schätzung für 2023 wurde hingegen gleichzeitig von 6,85 auf 7,64 Euro je Aktie und jene für 2024 von 5,97 auf 7,11 Euro je Aktie erhöht. Die Dividenden werden von den Analysten mit 3,58 (2022), 4,20 (2023) und 3,91 (2024) Euro je Aktie angegeben.

