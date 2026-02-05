Vestas Wind Systems A-S Aktie

23,30EUR -2,20EUR -8,63%
Vestas Wind Systems A-S

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

05.02.2026 11:43:46

Vestas Wind Systems A-S Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals lägen einen Tick unter den Erwartungen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Der Ausblick habe sie allerdings erfüllt./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,08 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
193,15 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

