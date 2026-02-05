NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta lobte am Donnerstag nach den Zahlen die gute Auftragslage und den Cashflow der Dänen. Margen und Ausblick lägen in-line./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:28 / GMT



