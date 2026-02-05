Vestas Wind Systems A-S Aktie
|23,36EUR
|-2,14EUR
|-8,39%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
05.02.2026 12:15:31
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta lobte am Donnerstag nach den Zahlen die gute Auftragslage und den Cashflow der Dänen. Margen und Ausblick lägen in-line./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
193,15 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
