Vestas Wind Systems A-S Aktie
|23,30EUR
|-2,20EUR
|-8,63%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
05.02.2026 12:34:32
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und der Ausblick auf 2026 lägen weitgehend im erwarteten Rahmen, schrieb Colin Moody am Donnerstag. Fragen gebe es zum Servicegeschäft der Dänen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,19 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
193,15 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
04.02.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|12:34
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|12:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:34
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|12:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:34
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|12:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|24,07
|-5,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:21
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|14:20
|OMV buy
|UBS AG
|14:19
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|13:31
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13:04
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:47
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|12:46
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12:46
|Santander Buy
|UBS AG
|12:45
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|12:44
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:43
|Prosus Buy
|UBS AG
|12:42
|BBVA Buy
|UBS AG
|12:41
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|12:38
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|12:37
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:36
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|12:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|12:34
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|12:32
|Santander Halten
|DZ BANK
|12:31
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|12:20
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:59
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|11:58
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|11:57
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11:55
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11:53
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|11:50
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:49
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11:47
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:43
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:42
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:42
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:40
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research