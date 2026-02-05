NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und der Ausblick auf 2026 lägen weitgehend im erwarteten Rahmen, schrieb Colin Moody am Donnerstag. Fragen gebe es zum Servicegeschäft der Dänen./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:39 / EST



