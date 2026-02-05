Vestas Wind Systems A-S Aktie

23,30EUR -2,20EUR -8,63%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

05.02.2026 12:34:32

Vestas Wind Systems A-S Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und der Ausblick auf 2026 lägen weitgehend im erwarteten Rahmen, schrieb Colin Moody am Donnerstag. Fragen gebe es zum Servicegeschäft der Dänen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:39 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24,19 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
193,15 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:34 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
12:15 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:43 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen

14:21 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
14:20 OMV buy UBS AG
14:19 RATIONAL Overweight Barclays Capital
13:31 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13:30 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
13:04 Evonik Equal Weight Barclays Capital
12:47 BNP Paribas Buy UBS AG
12:46 Vodafone Group Sell UBS AG
12:46 Santander Buy UBS AG
12:45 ArcelorMittal Neutral UBS AG
12:44 Hannover Rück Buy UBS AG
12:43 Shell Neutral UBS AG
12:43 Prosus Buy UBS AG
12:42 BBVA Buy UBS AG
12:41 RATIONAL Buy UBS AG
12:38 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
12:37 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:36 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
12:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
12:35 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
12:35 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
12:34 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
12:32 Santander Halten DZ BANK
12:31 UBS Kaufen DZ BANK
12:20 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:16 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:15 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:15 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:00 Ferrari Overweight Barclays Capital
11:59 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
11:58 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
11:57 Bayer Overweight Barclays Capital
11:56 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
11:56 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
11:55 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
11:53 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
11:51 RATIONAL Outperform Bernstein Research
11:51 Linde Outperform Bernstein Research
11:50 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
11:49 BASF Outperform Bernstein Research
11:47 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
11:46 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
11:45 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
11:43 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
11:42 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:42 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:40 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

