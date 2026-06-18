VINCI Aktie
|130,40EUR
|1,35EUR
|1,05%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen des französischen Infrastrukturkonzerns für Mai auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Graham Hunt sprach am Mittwoch von einem insgesamt gemischten Bild. Beim Passagieraufkommen im Flughafenbereich etwa habe es Verbesserungen gegenüber dem Vormonat vor allem in Mexiko, Ungarn und Großbritannien gegeben, was durch Schwächen in den USA, Kambodscha und Brasilien aber wieder nahezu ausgeglichen worden sei./la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 12:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 12:30 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
145,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
130,00 €
|
Abst. Kursziel*:
11,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
130,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,20%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
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