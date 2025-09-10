Volkswagen Aktie
|101,80EUR
|-0,80EUR
|-0,78%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen (VW) anlässlich der Münchener Branchenmesse IAA auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Sämtliche Autobauer auf der Messe planten Wachstum in einer reifen Branche voller neuer Marktteilnehmer, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Die Umstrukturierung der VW-Kernmarken schreite sichtbar voran. Die Produktwiederbelebung von Audi beginnt nun über alle Modelle, Regionen und erweiterten Antriebsstränge hinweg. Porsche sollte laut Konzernchef Oliver Blume Mitte 2026 mit dem Modell 911 und einem diversifizierteren Antriebsstrang wieder an Schwung gewinnen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
103,15 €
|
Abst. Kursziel*:
21,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
101,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,79%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|103,05
|0,44%
