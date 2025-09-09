Volkswagen Aktie
|102,60EUR
|0,30EUR
|0,29%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung im Rahmen der Münchener IAA Mobility auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Produktzyklus des Konzerns werde sich wohl bald beschleunigen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies biete den Wolfsburgern hervorragende Möglichkeiten, ihren hohen Marktanteil in Europa zu verteidigen - insbesondere angesichts der mehr als zehn chinesischen Marken, die er auf der Automobilausstellung gezählt habe./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 19:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 19:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
102,20 €
|
Abst. Kursziel*:
7,63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
102,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,21%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
|
17:59
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
14:04
|IAA 2025: Politiker und Autolobby gegen EU-Verbrennerverbot (Spiegel Online)
|
14:04
|IAA 2025: Politiker und Autolobby starten Kampf gegen das Verbrenner-Verbot (Spiegel Online)
|
12:51
|Volkswagen investiert bis 2030 bis zu 1 Milliarde Euro in KI (Dow Jones)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags stärker (finanzen.at)
|
10:46
|Automesse IAA bleibt weitere sechs Jahre in München (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|21:09
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21:09
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21:09
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,45
|0,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:10
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:48
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15:36
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:05
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:01
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:53
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:29
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14:00
|Ströer Buy
|UBS AG
|14:00
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|14:00
|Bechtle Buy
|UBS AG
|13:46
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:46
|Infineon Buy
|UBS AG
|13:39
|Renault Neutral
|UBS AG
|13:39
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|13:38
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|13:38
|easyJet Buy
|UBS AG
|13:38
|Ryanair Buy
|UBS AG
|13:37
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:31
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:38
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|11:48
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|11:48
|Sanofi Buy
|UBS AG
|11:46
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.