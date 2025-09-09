Volkswagen Aktie

102,60EUR 0,30EUR 0,29%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.09.2025 21:09:27

Volkswagen (VW) vz Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung im Rahmen der Münchener IAA Mobility auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Produktzyklus des Konzerns werde sich wohl bald beschleunigen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies biete den Wolfsburgern hervorragende Möglichkeiten, ihren hohen Marktanteil in Europa zu verteidigen - insbesondere angesichts der mehr als zehn chinesischen Marken, die er auf der Automobilausstellung gezählt habe./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 19:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 19:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
102,20 € 		Abst. Kursziel*:
7,63%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
102,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,21%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen

21:09 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Volkswagen Sector Perform RBC Capital Markets
08.08.25 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.25 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.25 Volkswagen Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 102,45 0,15% Volkswagen (VW) AG Vz.

Aktuelle Aktienanalysen

17:18 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:10 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
15:48 HelloFresh Halten DZ BANK
15:36 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:05 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:01 Unilever Sell UBS AG
14:53 Porsche Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:29 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
14:29 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
14:27 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
14:01 Knorr-Bremse Buy UBS AG
14:00 Ströer Buy UBS AG
14:00 Delivery Hero Buy UBS AG
14:00 Bechtle Buy UBS AG
13:46 NVIDIA Buy UBS AG
13:46 Infineon Buy UBS AG
13:39 Renault Neutral UBS AG
13:39 AIR France-KLM Neutral UBS AG
13:38 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
13:38 easyJet Buy UBS AG
13:38 Ryanair Buy UBS AG
13:37 Lufthansa Buy UBS AG
13:31 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
13:08 Hermès Hold Jefferies & Company Inc.
12:50 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:47 Unilever Underperform RBC Capital Markets
12:41 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
12:38 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:22 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:21 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:20 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12:19 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:16 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
12:15 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
12:14 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
11:50 Brenntag Buy Warburg Research
11:48 Südzucker Hold Warburg Research
11:48 Sanofi Buy UBS AG
11:46 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:44 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:44 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:41 Glencore Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:41 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:01 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:53 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen