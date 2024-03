NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der Autokonzern befinde sich eindeutig in der Offensive und investiere erheblich in den Übergang vom Verbrennungsmotor in Elektroantriebe, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse dieser Investitionen könnten zwar erst in den kommenden drei bis fünf Jahren wirklich gemessen werden, dürften jedoch die Zukunft des Unternehmens bis zum Ende des Jahrzehnts sichern./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 10:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 10:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.