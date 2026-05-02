WACKER CHEMIE Aktie
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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
29.04.2026 07:50:55
WACKER CHEMIE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten seien damit bestätigt worden, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
96,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-23,16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
93,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,02%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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