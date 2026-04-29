LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Er betonte aber, dass schon Eckdaten bekannt gewesen seien. Insofern liege der Fokus auf den Entwicklungen in den Geschäftsbereichen, wobei vor allem die Sparten Silicones und Polymers positiv überrascht hätten./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.