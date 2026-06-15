Zalando Aktie

25,02EUR 0,23EUR 0,93%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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15.06.2026 07:16:52

Zalando Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Mode-Einzelhandel gewinne das Onlinegeschäft weiter an Bedeutung und in Deutschland stärker als in Großbritannien, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Chinesische Onlinehändler wie Shein bekämen durch höhere Luftfrachtkosten und EU-Einfuhrbestimmungen Gegenwind, weshalb sie ihre Marketinganstrengungen in Großbritannien verstärken dürften. Im umkämpften deutschen Markt favorisiert Chamberlain unter Abwägung der Bewertungen und Wachstumsaussichten Zalando vor H&M und Primark./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 19:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24,90 € 		Abst. Kursziel*:
12,45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
25,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,91%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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