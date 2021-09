Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Zumtobel von 8,50 auf 9,50 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analystin Charlotte Friedrichs nach den jüngst vorgelegten Zahlen zum Auftaktquartal 2021/22 des Leuchtenherstellers unverändert belassen.

Trotz eines sehr soliden Starts ins Geschäftsjahr 2021/22 hat Zumtobel die Gesamtjahres-Guidance lediglich bestätigt. Denn das Unternehmen erwartet ab dem zweiten Quartal einen steifen Gegenwind in ihrer Lieferkette, hieß es in der aktuellen Berenberg-Studie. Die Experten haben ihre EPS-Schätzungen für 2021/22 bis 2023/24 leicht angehoben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 0,78 Euro für 2021/22, sowie 0,96 bzw. 1,12 Euro für die beiden Folgeperiode. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,23 Euro für 2021/22, sowie 0,29 bzw. 0,34 Euro für 2022/23 bzw. 2023/24.

Am Freitagvormittag notierten die Zumtobel-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,21 Prozent bei 9,55 Euro.

