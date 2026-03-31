ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Er liege mit seiner Schätzung für das Auftragswachstum über der Konsensschätzung, schrieb Rizk Maidi in einem Ausblick am Dienstag. Der Bau von Datenzentren dürfte sich in der Sparte Elektrifizierung des Industriegüterherstellers positiv niederschlagen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
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Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
62,18 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,33%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
62,18 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-8,33%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
30.03.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
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|ABB Market-Perform
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|Bernstein Research
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|Jefferies & Company Inc.
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