ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Modularisierung werde zum entscheidenden Faktor, um den Ausbau von KI-Rechenzentren zu beschleunigen, schrieb Alasdair Leslie am Montag. Denn die Bauausführung löse die Stromverfügbarkeit als primären Engpass ab. Leslie sieht in seiner Branchenanalyse Schneider, Vertiv und Eaton als größte Profiteure dieser Entwicklung, bei Legrand, ABB und Siemens hingegen noch Anpassungsbedarf./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 01:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
75,48 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5,99%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
75,42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,07%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:28
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11.09.26
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11.09.26
|Aufschläge in Zürich: SMI am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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11.09.26
|Pluszeichen in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
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11.09.26
|SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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11.09.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|11:11
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|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
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|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
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|ABB Kaufen
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|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
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|06.01.26
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|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|11:11
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Intel Market-Perform
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|09:46
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|09:10
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|Bernstein Research
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