FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas nach Quartalszahlen von 265 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und Marge seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe der Sportartikelkonzern seine Jahresziele erhöht. Die einzige Frage sei, warum die Betriebskosten um 5 Prozent zugelegt hätten, während sie im ersten Halbjahr unverändert geblieben seien./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 08:02 / CET



