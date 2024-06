NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas auf "Hold" belassen. Die jüngsten Berichte der weltweit größten Sportartikelhersteller hätten das Potenzial für eine Verbesserung der Verkaufszahlen in den kommenden Monaten hervorgehoben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Nike könne die meisten Erwähnungen in Bezug auf Produktneuheiten vorweisen. Doch dies lasse auch positive Rückschlüsse auf Adidas zu. Derweil blieben die Sorgen der Anleger bezüglich der Fähigkeit von Puma, den Aktienkurs anzukurbeln, ein Dauerthema./gl/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 10:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / 10:20 / ET





