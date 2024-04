NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas nach einem "starken ersten Quartal" von 185 auf 195 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Obwohl ihre Schätzungen für das laufende Jahr bereits über der angehobenen Prognose gelegen hätten, habe sie diese nochmals etwas angehoben, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hält die Jahresprognose nach dem starken Jahresauftakt für weiterhin konservativ. Ihre längerfristige Erwartung an eine stetige und anhaltende Erholung habe Bestand./tih/ajx



