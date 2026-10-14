adidas Aktie
|153,75EUR
|1,15EUR
|0,75%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
14.10.2026 13:40:32
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Piral Dadhania nahm am Dienstag geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor, wobei er sie aufgrund positiver Währungseffekte für 2027 und 2028 etwas nach oben revidierte./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
154,90 €
|
Abst. Kursziel*:
29,12%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
153,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,08%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu adidas
|
13:28
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): adidas-Aktie erhält Hold (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
06:21
|Erste Schätzungen: adidas legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|13:40
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|12:36
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|12:36
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|12:36
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|155,00
|1,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:01
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14:00
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14:00
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|13:59
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|13:39
|PNE Buy
|Warburg Research
|13:15
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13:13
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|13:11
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:50
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:04
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:54
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|BP Buy
|UBS AG
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.