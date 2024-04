NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach Quartalszahlen und einer Ausblicksanhebung von 227 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei den überraschend vorgelegten Eckdaten liege das um den Verkauf von Yeezy-Produkten bereinigte operative Ergebnis (Ebit) rund 30 Prozent über ihrer Schätzung, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür seien eine moderat positive Umsatzüberraschung und vor allem die erheblich besser als erwartet ausgefallene Bruttomarge. Ihre Schätzungen für 2024 lägen über den angehobenen Unternehmenszielen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 23:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 00:15 / BST



