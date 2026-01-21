Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 386,80EUR 17,00EUR 1,24%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 12:54:21

Adyen BV Parts Sociales Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adyen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 1800 Euro belassen. Er sehe in Stablecoins keine Bedrohung für das Geschäftsmodell des Zahlungsdienstleisters, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstumspotenzial bleibe angesichts eines Marktanteils von nur fünf Prozent und des erwarteten Marktwachstums sehr hoch. Mit einem deutlich zweistelligen Ergebniswachstum bleibe die Aktie zudem attraktiv bewertet./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
1 386,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
1 386,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

mehr Nachrichten