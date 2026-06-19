ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,00 auf 13,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des möglichen Endes des Nahost-Konflikts habe er seine Gewinnschätzungen deutlich erhöht, begründete Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung das neue Kursziel. Allerdings sei der Aktienkurs der Fluggesellschaft auch schon um mehr als 20 Prozent gestiegen, weshalb er bei seinem neutralen Anlagevotum bleibe./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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