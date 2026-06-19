AIR France-KLM Aktie
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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,00 auf 13,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des möglichen Endes des Nahost-Konflikts habe er seine Gewinnschätzungen deutlich erhöht, begründete Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung das neue Kursziel. Allerdings sei der Aktienkurs der Fluggesellschaft auch schon um mehr als 20 Prozent gestiegen, weshalb er bei seinem neutralen Anlagevotum bleibe./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
13,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
12,52 €
|
Abst. Kursziel*:
7,83%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
12,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,43%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
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